EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 OLDU!

En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Erodğan,

"Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.