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Emekli maaşı ödemeleri başladı! 2023 Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala zamlı emekli maaşları ödemeleri de başladı. 2023 tahsis numarasına göre ödenen SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, Türkiye'nin dört bir yanındaki 12,5 milyondan fazla emekli vatandaşı yakından ilgilendiren ilgili duruma dair ayrıntılar...

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  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    Türkiye'nin dört bir yanındaki emekli vatandaşın oldukça merak ettiği "zamlı emekli maaşı ödemeleri ne zaman yapılacak sorusu gündemden düşmüyor. 14 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlayan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı maaşları tahsis numarasına göre ödeniyor. İşte, söz konusu duruma ilişkin tüm bilinmesi gerekenler...
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 OLDU!

    En düşük emeklli maaşına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı. Erodğan,

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullanmıştı.

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ ARTTI!

    Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramında yapılan ikramiye ödemeleri 1100 lira olarak yapılıyordu. 2023 yılında geçerli olan emekli bayram ikramiye tutarı belli oldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bayram ikramiyelerinin 2 bin TL'ye çıktığını duyurdu.

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    TBMM'DE KABUL EDİLDİ!

    En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyesinin 2 bin liraya çıkarılması ile geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmişti. 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ayrıca;

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak." açıklamasında bulundu.

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ÖDEMELERİ BAŞLADI!

    En düşük emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde ödenmeye başladı. 

    SSK kapsamında maaş alan emeklilerin aylık ve ikramiye ödemeleri 14 Nisan'da hesaplara geçmeye başlayacak.

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bayram ikramiyeleri için ödeme tarihlerini yayınladı. 2023 yılı Nisan ayı  emekli maaşı ödeme tarihleri için;

    SSK kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16/04/2023 tarihinde,

     
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 

    BAĞKUR kapsamında aylık alanların aylık ve Ramazan Bayramı ikramiyeleri;

    - Ödeme günü 25 ve 26 olanların 17/04/2023 tarihinde,

    - Ödeme günü 27 ve 28 olanların 18/04/2023 tarihinde,
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

    EMEKLİ SANDIĞI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

    Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ise Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19/4/2023 tarihinde ödenecektir.
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?
  • Emekli maaşı ödemeleri yatırılmaya başladı! 2023 TC kimlik numarasına göre SSK Bağ-Kur emekli maaşı ödeme tarihleri! Zamlı emekli maaşı yattı mı?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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