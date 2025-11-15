Enflasyon farkı ile emekli maaş zammı hesaplama 2026 Ocak: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Milyonlarca memur ve emekli tarafından merakla beklenen ekim ayı enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Böylelikle 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK ve Bağ-Kurlular, doğan enflasyon farkı ile emekli maaşı hesaplaması yapmaya başladı. Bilindiği gibi son olarak temmuz ayında en düşük emekli maaşı 16 bin 881 TL olarak belirlenmişti. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" İşte SGK (4A, 4B, 4C) 2026 Ocak emekli maaşı zammı hesaplama tablosu...
Emekli maaş zammında yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Ekim ayı enflasyon oranları ile emekli maaşında enflasyon farkı yüzde 10,25 oldu. Emekli zammı her sene olduğu gibi bu yıl da büyük ölçüde 6 aylık enflasyon farkı esas alınarak belirlenecek. Peki, "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, 6 aylık enflasyon farkı ile emekliye yüzde kaç zam gelecek?" İşte emekli zammında son gelişmeler...
4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
Ekim ayı enflasyon verilerinin ardından enflasyon farkı SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için yüzde 10,25 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli aylığı bir süredir 6 aylık enflasyon oranında artırılıyor. Geçen yıl 12.500 TL olan en düşük emekli aylığı bu yıl ocak ayında yüzde 15,75 oranında artışla 14.469 TL’ye, temmuz ayında da yüzde 16,67 oranında artışla 16.681 TL’ye yükseltildi.
En düşük emekli aylığı 2025 yılı enflasyonu yüzde 31 çıkarsa 18.729 TL, yüzde 32 çıkarsa 18.872 TL, yüzde 33 çıkarsa 19.016 TL olacak.
SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında, temmuz – aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranında artacak. Altı aylık enflasyon yıllık enflasyon yüzde 31 olduğunda yüzde 12,28, yüzde 32 olduğunda yüzde 13,14, yıllık enflasyon yüzde 33 olduğunda ise yüzde 14,00 olacak. Bu durumda, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ocak ayında yüzde 12,28 ile yüzde 14,00 arasında zam yapılacak.
Memur maaşlarına temmuz ayında yapılan yüzde 15,57 oranındaki artışın 5 puanı toplu sözleşme zammından kaynaklanıyor. Memur maaşlarına ocak ayında zam yapılırken önce 6 aylık enflasyon ile yüzde 5 toplu sözleşme zammı arasındaki fark yansıtılacak. Bu farkın üzerine 2026 yılı ocak ayı için belirlenen yüzde 11 oranındaki toplu sözleşme zammı uygulanacak.
Buna göre, yıllık enflasyon yüzde 31 çıkarsa memur maaşlarına ocak ayında yüzde 18,7, yüzde 32 çıkarsa yüzde 19,60, yıllık enflasyon yüzde 33 çıkarsa da ocak ayında yüzde 20,51 oranında zam yapılacak.
EMEKLİLERİN MAAŞ ZAMLARI ARASINDA 6 PUANDAN FAZLA FARK
Emekli memur aylıkları memur maaşlarına paralel artırılıyor. Merkez Bankasının enflasyon tahminlerine göre ocak ayında emekli memur aylıkları ile SSK ve BAĞ-KUR’lu emeklilerin aylıklarına yapılan zam arasında 6,42 ile 6,51 dolayında fark olacak. Memur emeklileri SSK ve BAĞ-KUR’lulardan daha yüksek zam alacaklar.
Memurların toplu sözleşmesi iki yılda bir yenileniyor. 2024-2025 yıllarını kapsayan toplu sözleşme döneminin ilk 6 aylık döneminde memurlar lehine fark olurken, izleyen 6 aylık dönemlerde SSK ve BAĞ-KUR’lular lehine fark oluştu.
2024 yılı ocak ayında emekli memur aylıkları yüzde 49,25 artarken, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarındaki artış yüzde 37,57’de kalacaktı. Kanunla fark kapatıldı ve zam oranı yüzde 49,25’te eşitlendi.
Sonraki 6 aylık dönemlerde ise SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yapılan zam memur emeklilerinden daha yüksek gerçekleşti.
EKİM ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!
Ekimde yıllık enflasyon yüzde 32.87, aylık enflasyon yüzde 2.55 oldu
TÜİK ekim ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) gerçekleşmelerini açıkladı. Buna göre ekimde enflasyon yıllık yüzde 32.87, aylık yüzde 2.55 oldu. 12 aylık ortalama ise yüzde 37.15 olarak hesaplandı.
Eylül ayında aylık enflasyon yüzde 3.23, yıllık enflasyon ise yüzde 33.29 olarak açıklanmıştı.
