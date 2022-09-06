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Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde

Emekli maaşlarına ne zaman ve ne kadar zam gelecek? Milyonlarca emekli yıl sonuna yaklaşılmasıyla bu sorunun cevabını araştırıyor. Tahminler sürerken geçtiğimiz gün Kabine Toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilerin yüzünü güldürdü. Peki, emekli maaşı ne kadar, yeni zam ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere müjde
Emeklilere Cumhurbaşkanı'ndan müjde!
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Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman? Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelen zammın ardından bu soruların cevabını araştırıyor. Emekli Temmuz zammıyla ilgili detaylar merak konusuyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin yüzünü güldürecek açıklama geldi. İşte merak edilen açıklama...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrası emeklileri de yakından ilgilendiren şu açıklamayı yaptı:

Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz.

HAZİRAN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı.

TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 4.95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.44, yıllık yüzde 77.75 şeklindeydi.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NETLEŞTİ!

Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor.

Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.

En düşük SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ne olacak?
(TL) Ocak Temmuz
SSK (2000 ÖNCESİ) 3.293 4.687
SSK (2000 SONRASI) 2.041 3.500
BAĞ-KUR (ESNAF) 2.399 3.500
BAĞ-KUR (TARIM) 2.262 3.500

YILLIK ZAM NE OLDU?

Yılın ilk yarısında SSK ve BAĞ - KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 30.95 oranında artış yapıldı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 78.62, memurlarda ise yüzde 85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 78.62 olduğundan, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor.

Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda yüzde 85.54 oranında artış yapılmış oldu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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