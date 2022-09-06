Emeklilere Cumhurbaşkanı'ndan müjde!

Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü Kabine Toplantısı sonrası emeklileri de yakından ilgilendiren şu açıklamayı yaptı:

Emekli maaş zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman? Milyonlarca emekli Temmuz ayında gelen zammın ardından bu soruların cevabını araştırıyor. Emekli Temmuz zammıyla ilgili detaylar merak konusuyken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilerin yüzünü güldürecek açıklama geldi. İşte merak edilen açıklama...

TÜİK, Haziran 2022 dönemine ilişkin tüketici enflasyonunu açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları haziran ayında yüzde 4.95 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 78.62 oldu. Beklenti aylık yüzde 4.44, yıllık yüzde 77.75 şeklindeydi.

Emekli ve memur zammı için belirleyici olan Haziran ayı enflasyon rakamları 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklandı.

Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35 memur ve emekli memur aylıkları ise yüzde 41.69 oranında artacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 3500 TL OLACAK

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500’ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis’teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Normalde en düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf BAĞ-KUR'lularda 2 bin 399 lira, tarım BAĞ-KUR'lularda ise 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor.

Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak. 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 687 lira olacak.