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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal'ın derbi 11'inde kimler olacak? - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal'ın derbi 11'inde kimler olacak?

        Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmada sahaya sürmeyi planladığı kadro netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.05.2024 - 09:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 09:28
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        Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro netleşiyor.

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        Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusu.

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        Stoper mevkiinde Çağlar ve Oosterwolde formaya yakın isimler.

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        Sol bekte Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlayacak, sağ bekte ise Osayi Samuel’in forma giyme ihtimali yüksek.

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        Sarı lacivertli teknik heyetin orta sahada ilk tercihi Fred olacak.

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        Mondihome Kayserispor’a karşı 6 numara pozisyonunda başarılı bir oyun sergileyen Alexander Djiku’nun, yeniden aynı bölgede görev alması bekleniyor.

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        Fenerbahçe’nin etkili ayaklarından Sebastian Szymanski de formaya en yakın isim.

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        Sol kanatta Dusan Tadic, sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev alacak.

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        İsmail Kartal ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da son haftaların formda ismi Michy Batshuayi’ye şans verecek.

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