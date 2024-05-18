İsmail Kartal'ın derbi 11'inde kimler olacak?
Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör İsmail Kartal'ın karşılaşmada sahaya sürmeyi planladığı kadro netlik kazanmaya başladı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray'la karşılaşacak olan Fenerbahçe'de kadro netleşiyor.
Kaleyi Dominik Livakovic’e emanet etmeyi planlayan Teknik Direktör İsmail Kartal’ın savunma hattını nasıl oluşturacağı merak konusu.
Stoper mevkiinde Çağlar ve Oosterwolde formaya yakın isimler.
Sol bekte Ferdi Kadıoğlu maça ilk 11’de başlayacak, sağ bekte ise Osayi Samuel’in forma giyme ihtimali yüksek.
Sarı lacivertli teknik heyetin orta sahada ilk tercihi Fred olacak.
Mondihome Kayserispor’a karşı 6 numara pozisyonunda başarılı bir oyun sergileyen Alexander Djiku’nun, yeniden aynı bölgede görev alması bekleniyor.
Fenerbahçe’nin etkili ayaklarından Sebastian Szymanski de formaya en yakın isim.
Sol kanatta Dusan Tadic, sağ kanatta ise Cengiz Ünder görev alacak.
İsmail Kartal ileri uçta kaptan Edin Dzeko ya da son haftaların formda ismi Michy Batshuayi’ye şans verecek.