Ailesi yüzünden bacaklarını kaybetmişti: Küçük çocuk yeni ailesi ile sevginin iyileştirebileceğini kanıtladı!

Tony, Hari'ye olan hayranlığını dile getirerek, “ Everest'i yapmak istiyorum çünkü bunu yapan birini tanıyoruz, Hari. O da benden bunu yapmamı istedi.” Tony ayrıca İngiltere'nin en yüksek ve en göze çarpan zirvesi olan Scafell Zirvesi'ne daha zorlu rotayı tercih ederek tırmanma planlarını da açıkladı.