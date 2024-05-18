Feci olay! Güneş enerjisi panelinde haşlandı!
Aksaray'da, çatıda kontrol ettiği güneş enerjisi panelinin üstüne düşen 37 yaşındaki Abdullah Altan, sıcak su ile haşlandı. Çatıdan yuvarlanan Altan, 4 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Altan tedaviye alınırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı
Aksaray'da olay, dün saat 18.00 sıralarında, Eskil ilçesi Eşmekaya beldesinde meydana geldi. Abdullah Altan (37), bir arkadaşının müstakil evinin çatısındaki güneş enerjisini kontrol ederken, cam panelin üzerine düştü.
ÖNCE HAŞLANDI SONRA 4 METREDEN DÜŞTÜ
DHA'da yer alan habere göre camın kırılması sonrası sıcak su ile haşlanan Altan, 4 metre yükseklikten düştü. Ev sahibinin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Altan, tedaviye alındı. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.