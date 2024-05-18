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        Haberler Gündem 3. Sayfa Gökçe Erva Kınay 5 yaşında balkonda oyun oynuyordu! Böcek ısırdı öldü

        Böcekli beldesinde yaşandı! Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!

        Osmaniye'de, evinin balkonunda oynarken ayağını zehirli böcek ısıran 5 yaşındaki Gökçe Erva Kınay, sağlık ocağına götürülüp, ardından fenalaşıp kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gökçe'nin ölümüne neden olan böceğin türü tespit edilemedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:24 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:24
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        Balkonda oyun oynuyordu... Böcek ısırdı Gökçe öldü!
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        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dün sabah saatlerinde Böcekli beldesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü.

        ZEHİRLİ BİR BÖCEK ISIRDI

        DHA'da yer alan habere göre burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu.

        BÖCEĞİN TÜRÜ TESPİT EDİLEMEDİ

        Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi.

        GECE FENALAŞTI HAYATINI KAYBETTİ

        İddiaya göre, gece yeniden fenalaşan küçük çoçuk, Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Gökçe, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

        ÖLÜM NEDENİ OTOPSİYLE NETLEŞECEK

        Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan küçük çocuğun cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

        Gözyaşlarıyla toprağa verilen minik Gökçe'nin ölüm nedeni, otopsi sonucuyla kesinlik kazanacak.

        Minik Gökçe'nin ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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        #Gökçe Erva Kınay
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