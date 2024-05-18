Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, dün sabah saatlerinde Böcekli beldesinde akılalmaz bir olay meydana geldi. Evinin balkonunda oynayan Gökçe Erva Kınay (5), fenalaşması üzerine ailesi tarafından sağlık ocağına götürüldü.

DHA'da yer alan habere göre burada yapılan muayenede küçük Gökçe'yi ayağından zehirli böcek ısırığı tanısı konuldu.

BÖCEĞİN TÜRÜ TESPİT EDİLEMEDİ

Ancak çocuğu hangi tür böceğin ısırdığı belirlenemedi. Düziçi Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve iddiaya göre, yapılan tahlilleri temiz çıkan Kınay, taburcu edildi.