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        Haberler Gündem 3. Sayfa 21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!

        21 yaşındaydılar... İki arkadaşın feci ölümü!

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, bariyere çarpan motosikletteki 21 yaşındaki Ali Erdoğan ile arkasında oturan aynı yaştaki Özgür Ay, yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.05.2024 - 15:55
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        21 yaşındaydılar... 2 gencin feci ölümü!
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        Manisa'da, Ali Erdoğan'ın (21) kullandığı motosiklet, İzmir-Ankara kara yolu Alahıdır Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

        DEVRİLEN MOTOSİKLETTEN SAVRULDULAR

        Hayatını kaybeden Ali Erdoğan.
        Hayatını kaybeden Ali Erdoğan.

        AA'da yer alan habere göre devrilen motosikletten savrulan sürücü Erdoğan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        DİĞER GENÇ DE HASTANEDE CAN VERDİ

        Hastanede hayatını kaybeden Özgür Ay.
        Hastanede hayatını kaybeden Özgür Ay.

        Motosiklette yolcu olarak bulunan Özgür Ay (21) da kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

        Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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        #Manisa
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