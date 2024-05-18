Sir Paul McCartney, İngiltere'nin ilk milyarder müzisyeni
Dünyaca ünlü efsanevi rock grubu Beatles'ın üyesi Sir Paul McCartney, servetini geçen yıl 50 milyon sterlin artırarak İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu
Sir Paul McCartney, Sunday Times'ın 2024 Zenginler Listesi'ne göre İngiltere'deki ilk milyarder müzisyen oldu.
81 yaşındaki ünlü müzisyen, servetinin 50 milyon sterlin artarak 1 milyar sterline ulaştığını gördü. McCartney'nin servetindeki bu değişim, özellikle 2023'teki 'Got Back' turnesinin yanı sıra Beyonce'nin son albümü Cowboy Carter'da 'Blackbird' şarkısını seslendirmesinin ardından geldi.
Ayrıca geçen yıl da Beatles'ın iki derleme albümü yeni eklenen 21 parçayla yeniden yayımlanmış ve hatta grubun yeni şarkısı 'Now And Then' de 2023'te Beatles'ın son şarkısı olarak piyasaya sürülmüştü.
Şarkı, Birleşik Krallık müzik listelerinde 1 numaraya ulaştı. 'Now And Then' 1970'lerin sonlarında John Lennon tarafından yazıp söylenmiş ve daha sonra yapay zekâ teknolojisinin de yardımlarıyla düzenlenip geliştirildi.
Şarkı, ses restorasyon teknolojisi sayesinde orijinal kayıttan seneler sonra Beatles'tan kalan McCartney ve Sir Ringo Starr tarafından tamamlandı.