Galatasaray'ın derbi kadrosu netleşiyor!
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde çıkaracağı 11'i netleştirmeye çalışıyor. İşte detaylar...
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek.
Bu sezon evindeki tüm lig maçlarını kazanan sarı kırmızılılar, derbiden beraberlikle ayrılsa bile şampiyonluğunu ilan edecek.
Teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe mücadelesinde sahaya çıkaracağı 11 büyük ölçüde belirledi. Deneyimli çalıştırıcı, son haftalarda kazanan kadroyu çok fazla değiştirmeyecek.
Galatasaray'ın kalesini Fernando Muslera koruyacak.
Savunmanın solunda Derrick Köhn, sağında ise Kaan Ayhan forma giyecek.
Stoper mevkinde Victor Nelsson'un yanında oynayacak oyuncu ise henüz netleşmedi.
Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez arasında tercih yapacak.
Orta sahanın merkezinde yine Lucas Torreira ve Kerem Demirbay olacak.
VavaCars Fatih Karagümrük maçında galibiyet golünü atan Berkan Kutlu da seçenekler arasında yer alıyor.