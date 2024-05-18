İstanbul'da korkunç olay! Döve döve kaçırdılar!

İstanbul'da korkunç olay kamerada! Döve döve kaçırdılar! İstanbul Üsküdar'da, otomobiliyle giden M.A.'nın önü 3 kişi tarafından kesildi. Önce darp edilen M.A., ardından bu kişiler tarafından zorla aracından indirilip kaçırıldı. Kaçırılan M.A.'nın üstünde ve banka hesabında bulunan yüklü miktarda parası zorla alındı. Harekete geçen Gasp ekipleri kısa sürede 3 gaspçıyı yakalayarak, kaçırılan M.A:'yi kurtardı. O anlar cep telefonu tarafından saniye saniye çekildi

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