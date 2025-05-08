Emekliler için Mayıs ayı promosyon kampanyaları gündemdeki yerini koruyor. Hem kamu hem de özel bankalar, emekli maaşını üç yıl boyunca kendi bünyelerine taşıyan vatandaşlara 15 bin TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor. Verilecek promosyon miktarı, emekli maaşının tutarına göre değişiklik gösteriyor. İşte, 2025 Mayıs ayına özel emekli promosyon fırsatlarına dair detaylar...