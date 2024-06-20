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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI HESAPLAMA 2024 | Temmuz enflasyon farkı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli ve memur maaş zammı 2024: Temmuz emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?

        Emekli ve memur maaş zammında gözler haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 5 aylık enflasyon farkı yüzde 22.72 olarak gerçekleşti. Ocak - temmuz aylarında yılda iki kez zam yapılan emekli ve memur maaşlarında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranları büyük oranda belirleyici olmaktadır. Hatırlanacağı gibi memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 49,3 oranında zam almıştı. İşte Temmuz en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak sorularının yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.06.2024 - 21:06 Güncelleme: 23.06.2024 - 00:14
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        Emekli ve memur maaş zamlarında yaşanan son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zamları büyük oranda netlik kazanmış olacak. Peki, "Temmuz en düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?" İşte Temmuz 2024 enflasyon farkı ile emekli ve memur maaş zammı hesaplama...

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        EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

        TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.

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        Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.

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        TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE OLUR?

        Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Haziran 2024 tarihli haberine göre;

        Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı nisan ayı anketinde haziran ayında enflasyon yüzde 2,54 olarak öngörülmüştü. Mayıs ayında yapılan ankette ise haziran ayı enflasyonu yüzde 2,56 olarak tahmin edildi.

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        Haziran ayında enflasyon son anketteki beklenti doğrultusunda çıkarsa bu yılın ilk 6 aylık dönemindeki enflasyon yüzde 25,86 olacak.

        Buna göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına enflasyona paralel yüzde 25,86 oranında zam yapılacak. Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek.

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        MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

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        Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.

        Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.

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        MEMUR ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.

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