12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama
Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ilk yarısı için emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük maaş ise 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…
Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası yeni emekli maaşları…
6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!
Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.
Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.
SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75; memur zammı ise yüzde 11,54 oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?
SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.
CEVDET YILMAZ’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yürüttükleri çalışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cevdet Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.
Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı.
En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."
TARİH VERDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.
Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.
12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?
2025 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:
12.500 alanlar 14.469
12.600 alanlar 14.585
13.000 alanlar 15.048
13.500 alanlar 15.626
15.000 alanlar 17.363
15.500 alanlar 17.941
16.000 alanlar 18.520
18.000 alanlar 20.835
19.000 alanlar 21.993
20.000 alanlar 23.150
24.000 alanlar 27.780
25.000 alanlar 28.938
26.000 alanlar 30.095
30.000 alanlar 34.725
31.000 alanlar 35.883
32.000 alanlar 37.040
39.000 alanlar 45.143
40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.