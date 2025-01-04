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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2025 OCAK BELLİ OLDU! 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL alanlar ne kadar emekli maaşı alacak? SSK, Bağkur emekli maaş zammı hesaplama tablosu

        12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar alacak? 2025 SSK, Bağkur emekli maaşı hesaplama

        Emekli zammı 2025 Ocak-Haziran dönemi için belli oldu. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon oranı netleşti. Böylece 2025 yılının ilk yarısı için emekli zam oranı yüzde 15,75 oldu. En düşük maaş ise 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Şimdi zamlı maaşlarını merak eden SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar, ''12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2025 Ocak zammı ile SSK ve Bağkur emekli maaşı hesaplama tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 13:32 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:01
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        Yılın son 6 ayına ait enflasyon rakamları ile emekli zammı yüzde 15,75 olarak belirlendi. En düşük emekli maaşı ise 14 bin 469 TL’ye yükseldi. Bu gelişme sonrası SSK ve Bağ-kur emekli maaşı hesaplama işlemleri hız kazandı. Alacakları yeni aylık tutarlarını öğrenmek isteyen SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı emekli maaşı tablosu araştırmalarına başladı. Peki, 12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak? İşte, 2025 Ocak zammı sonrası yeni emekli maaşları…

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        6 AYLIK ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU!

        Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2025 Cuma günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Aralık ayında aylık bazda yüzde 1,03, yıllık bazda ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.

        Böylece Temmuz-Aralık dönemine ait 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranı da netleşti.

        SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 15,75; memur zammı ise yüzde 11,54 oldu.

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        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

        SSK ve Bağ-Kur'luların taban aylıkları 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye yükseldi. Memur emeklisinin taban aylığı ise 19 bin 617 TL oldu.

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyon oranları belli olduktan sonra en düşük emekli aylığının artırılması noktasında bir çalışma içerisinde olacaklarını ifade etmişti.

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        CEVDET YILMAZ’DAN EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLAMASI

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yürüttükleri çalışma hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

        Cevdet Yılmaz, "Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek, ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum." dedi.

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        Cevdet Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

        "Birisi bir yıllık süreçle ilgili bir artış, diğeri 6 aylık. Emekli ve memur artışı 6 aylık yapılıyor. Temmuzda tekrar bu artışlar yenilenecek. Burada da kural belli. Biliyorsunuz burada gerçekleşen enflasyon ve toplu sözleşme var, yani burada kural bazlı bir şey var. Burada asıl kural bazlı olmayan konu en düşük emekli aylığı.

        En düşük emekli aylığı bugün geldiğimiz noktada 12 bin 500 liraya çıkmış durumda. Kök ücretleri daha düşük olan, oldukça önemli sayıda emeklimiz bundan istifade ediyor. Kök ücretinden daha yüksek bir emekli ücreti almış oluyor. Yani primiyle bağlantılı kök ücretinden daha yüksek bir emekli maaşı almış oluyor. Bunu kanunla ancak değiştirebiliyorsunuz. Bu normal sistemden gelen bir şey olmadığı için, kanunla gelen bir yapı olduğundan ancak kanunla düzenlenerek yine sağlanabilir."

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        TARİH VERDİ

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emeklilik aylığı ile ilgili çalışmanın Ocak ayı içerisinde muhtemelen tamamlanmış olacağını söyledi.

        Gazetecilerle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren Yılmaz, konuyla ilgili olarak “Burada diğer ücretler artarken asgariyi olduğu gibi tutmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

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        12.500, 13.000, 13.500, 14.000, 15.000 TL EMEKLİ MAAŞI ALANLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        2025 Ocak zammı ile hesaplanan yeni SSK, Bağ-Kur emekli maaşı tablosu şöyle:

        12.500 alanlar 14.469

        12.600 alanlar 14.585

        13.000 alanlar 15.048

        13.500 alanlar 15.626

        15.000 alanlar 17.363

        15.500 alanlar 17.941

        16.000 alanlar 18.520

        18.000 alanlar 20.835

        19.000 alanlar 21.993

        20.000 alanlar 23.150

        24.000 alanlar 27.780

        25.000 alanlar 28.938

        26.000 alanlar 30.095

        30.000 alanlar 34.725

        31.000 alanlar 35.883

        32.000 alanlar 37.040

        39.000 alanlar 45.143

        40.000 alanlar 46.300 TL alacaklar.

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        YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 25'i arasında zamlı maaşlarını alacak. Emekli Sandığı emeklileri ise ayın 1'i ile 3'ü arasında eski maaşlarını alırken ay içinde farkları da yatacak. Memurlar ise ayın 15'i itibariyle zamlı maaşlarını alacak.

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