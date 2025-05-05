Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI 2025 TEMMUZ SON DAKİKA: 4 aylık enflasyon farkı netleşti! SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak?

        Emekli zammı hesaplama 2025 Temmuz: SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Nisan ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz olmak üzere yılda iki kez artış yaşıyor. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ile SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.05.2025 - 12:04 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Emekli zammı 2025 Temmuz son dakika haberleri gündemde yer alıyor. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece Temmuz-Aralık döneminde geçerli olacak memur ve emekli zammı için hesaplama tablosu güncellendi. Bilindiği üzere emekli zam oranı 6 aylık enflasyon oranı baz alınarak hesaplanıyor. Buna göre, 2025 yılının ilk yarısı için nihai emekli maaş zammı Mayıs ve Haziran verilerinin açıklanmasıyla kesinleşecek. Peki, 4 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, SSK, Bağkur emeklisine yüzde kaç zam yapılacak? İşte, 2025 Temmuz emekli zammı hesaplama tablosu.

        2

        NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

        Asgari ücret, emekli ve memur zammı başta olmak üzere birçok gelir ve ödemede belirleyici olacak Nisan ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

        Buna göre nisanda enflasyon, aylık bazda yüzde 3,00 olurken, yıllık bazda yüzde 37,86 olarak gerçekleşti.

        3

        4 AYLIK ENFLASYON ORANI YÜZDE BELLİ OLDU

        Enflasyon ocak ayında yüzde 5,03, şubat ayında yüzde 2,27, Mart ayında yüzde 2,46, nisan ayında ise yüzde 3,00 olarak gerçekleşti.

        Bu verilere göre, 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 olarak hesaplandı.

        Enflasyon - Yıllık - Aylık

        Ocak 2025: 42,12 - 5,03

        Şubat 2025: 39,05 - 2,27

        Mart 2025: 38,10 - 2,46

        Nisan 2025: 37,86 - 3,00

        4

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

        Nisan ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık enflasyon oranı yüzde 13,36 oldu.

        Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 6,94 olarak hesaplandı.

        5

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kesin SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli olacak.

        6

        4 AYLIK SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

        İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 13,36

        4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 13,36

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 6,94

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 5

        Memur zammı: Yüzde 12,29

        7

        EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yüzde 13,36 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

        Bu orana göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşları şu şekilde hesaplandı:

        Mevcut Maaş (TL) Zamlı Maaş (%13,36) (TL)
        14.469 16.402
        15.000 17.004
        15.500 17.571
        16.000 18.138
        16.500 18.704
        17.000 19.271
        17.500 19.838
        18.000 20.405
        18.500 20.972
        19.000 21.538
        20.000 22.672
        21.000 23.806
        22.000 24.939
        23.000 26.073
        24.000 27.206
        25.000 28.340
        26.000 29.474
        30.000 34.008
        8

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
        Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        TÜSİAD Başkanı Turan ve YİK Başkanı Aras'a yeni iddianame
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        İsrail Gazze'de işgali genişletecek planı onayladı
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Koruduğu oğlu tarafından öldürülmüş!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        Naz bebek 1 yaşındaydı... 5. katta facia!
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi