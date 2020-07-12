Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne 1-0 yenildi. Galatasaray'ın sahaya kaptan olarak çıkan 17 yaşındaki stoperi Emin Bayram, yaptığı üste üste hatalar sonucu penaltıya sebebiyet verdi. Süper Lig'de ilk 11'de ilk kez forma şansı bulan Emin, maçın 61. dakikasına savunmadan çıkarmak istediği topu Orgille'e kaptırdı. Aynı oyuncuyu ceza sahasında düşüren Emin, takımının gol yediği penaltıya sebep oldu.

Emin Bayram’ın açıklamaları şöyle:

“Öncelikle bana ilk 11’de şans verdiği için hocama teşekkür ederim. Aynı zamanda kaptanlık görevini de bana verdi. Sorumluluğun farkındaydım. Elimden geleni yapmaya çalıştım ama gol de benim hatamdan dolayı geldi. Penaltı benim yüzümden oldu onun için özür diliyorum. İnşallah hatamın telafisini burada uzun yıllar kalarak yapacağım. Hocam bana güvenip formayı verdi ben de elimden geleni yapmaya çalıştım. Takım arkadaşlarıma, takımdaki ağabeylerime, bana bu görevi verdiği için hocama teşekkür ediyorum.”