"MAHKEME KARARI ÇIKTIKTAN SONRA ÖĞRENECEKSİNİZ"

Daha önce eski eşi için, "Mustafa Sandal ile çok iyi arkadaşız" diyen Emina Jahovic'e o sözleri hatırlatılıp, "Arkadaşlığınız sarsıldı mı?" sorusu da sorulmuştu.

Ünlü şarkıcı, "Hayır, bir şey olmadı. Gerçekten olmadı. Sadece bir denge oturtturmamız lazım Mustafa ile... O olduktan sonra bence her şey düzelecek" demişti.

Jahovic, "Nafaka alabiliyor musunuz?" sorusunu, "Onu konuşmayalım, mahkeme kararı çıktıktan sonra öğreneceksiniz" şeklinde yanıtlamıştı.