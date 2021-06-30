AA

Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Beştepe Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Koruyucu Aile Günü Tanıtımı" programında yaptığı konuşmada, 30 Haziran'ın "Koruyucu Aile Günü" ilan edilmesi vesilesiyle bir araya geldiklerini söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, koruyucu aile uygulamasının yaygınlaşması için uzun yıllardır çok titiz çalışmalar yürüttüğüne işaret eden Emine Erdoğan, "koruyucu aile" kavramının özel bir günle taçlandırıldığını belirtti, emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Emine Erdoğan, koruyucu ailelerle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sözlerime, 'çocuk' ve 'istismar' kelimelerini yan yana, sıkça duyduğumuz şu günlerde yaşadığım tarifsiz üzüntü ile başlamak istiyorum. Her bir çocuk istismarı kalbimizde onulmaz yaralar açıyor. Çocuklara yönelen kirli ellere asla toleransımız yoktur. Toplum olarak, tüm çocuklardan sorumlu olduğumuzu hiç unutmayalım. Bu yaraları ortak bir şuurla aşabiliriz. İnanıyorum ki bu suçları işleyenler en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla çocuklarının yanındadır." ifadelerini kullandı..