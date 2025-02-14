Emine Erdoğan'dan Asya ziyaretlerine ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Malezya, Endonezya ve Pakistan'da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük. Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, iş birliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum" ifadesini kullandı.

Malezya, Endonezya ve Pakistan’da dostluk ve kardeşlikle geçen güzel anların ardından, gönüllerde iz bırakan hatıralarla döndük.



Bu güçlü bağların, ülkelerimiz arasında kalıcı dostluk, iş birliği ve ortak geleceğe uzanan sağlam köprüler inşa etmesini diliyorum. pic.twitter.com/8rzuvcEpwA — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) February 14, 2025