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        Haberler Dünya Avrupa Emine Erdoğan, Macaristan Parlamento Binası ile Türk-Macar Kültür Yılı'na özel sergiyi gezdi

        Emine Erdoğan, Macaristan Parlamento Binası ile Türk-Macar Kültür Yılı'na özel sergiyi gezdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın eşi Istvan Atilla Veres ile Budapeşte'nin en önemli simge binalarından biri olan ve gözde turistik mekanları arasında yer alan Macaristan Parlamento Binası'nı ziyaret etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 22:09 Güncelleme: 18.12.2023 - 22:09
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        Macar Parlamentosu'na ziyaret
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Macaristan Parlamento Binası ile Yunus Emre Enstitüsünün hazırladığı 'Türkiye'den Macaristan'a Motiflerin Dili Sergisi'ni ziyaret etti. Ülkeye resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, programları kapsamında ilk olarak Macaristan Ulusal Meclisi'nin bulunduğu Parlamento Binası'na geldi. Emine Erdoğan'ı, Meclis binasına gelişinde Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novak'ın eşi Istvan Atilla Veres karşıladı. Emine Erdoğan ile Veres, Budapeşte'nin en önemli simge binalarından biri olan ve gözde turistik mekanları arasında yer alan Macaristan Parlamento Binası'nı gezdi. Neo-gotik tarzda tasarlanan binayı ziyaret eden Emine Erdoğan, 691 odası, 96 metre yüksekliğe ulaşan 20 kilometre uzunluğundaki merdivenleri ile Avrupa'nın ikinci büyük parlamento binası olma özelliği taşıyan yapıyla ilgili bilgi aldı. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsünün girişimiyle 2024'ün Türk-Macar Kültür Yılı olarak kutlanacak olması dolayısıyla Macaristan Parlamento Binası'nda kullanılmak üzere hazırlanan Türkçe sesli rehber hizmeti, ilk kez Emine Erdoğan tarafından kullanıma sunuldu.

        'TÜRKİYE'DEN MACARİSTAN'A MOTİFLERİN DİLİ SERGİSİ'NE ZİYARET

        Daha sonra Budapeşte'deki Yunus Emre Enstitüsü binasına ziyarette bulunan Emine Erdoğan'ı, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş, Başkan Yardımcısı Rahmi Göktaş ve diğer yetkililer karşıladı. Erdoğan, 1923'te imzalanan Türk-Macar Dostluk Anlaşması'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla ilan edilen 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında Enstitü tarafından düzenlenen 'Türkiye'den Macaristan'a Motiflerin Dili Sergisi'ni ziyaret etti. 'Motiflerin Dili' projesi kapsamında İstanbul Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü atölyelerinde hazırlanan koleksiyonlardan seçilen eserlerin 'Klasik Sanat Motifleri' ve 'Anadolu Halk Motifleri' başlıklarıyla sunulduğu sergiyi gezen Emine Erdoğan, Türk ve Macar kültürlerine ait el sanatlarının ve motiflerin yer aldığı sergideki eserleri inceledi. Ziyaretin ardından Macar Şef İbolya Szöcs'ün, Emine Erdoğan'ın 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabından tariflerle hazırladığı tatlılar ikram edildi.

        'TILSIMLI YILDIZ' ENSTALASYONU ZENGİN HALK KÜLTÜRÜNÜ YANSITIYOR

        Serginin 'Klasik Sanat Motifleri' bölümünde; asırlar boyunca Osmanlı Sarayı'nda Ehl-i Hiref teşkilatına bağlı nakkaşların ellerinde şekillenerek Kur'an-ı Kerimler başta olmak üzere, kumaşlardan mihrapların çinilerine, medeniyete yayılmış olan bitkisel motifler, gül, lale, karanfil, sümbül, hatayi, penç, goncagül, servi, bulut ve Rumi üslubu motiflerin yer aldığı eserler sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. 'Anadolu Halk Motifleri' bölümünde ise halı, kilim ve dokumalarda yaşatılan zengin Anadolu halk motiflerinin kullanıldığı ve değişen yaşam koşullarıyla unutulmaya yüz tutan çorap desenlerinden ilhamla otantik kıyafet koleksiyonundan örnekler sergileniyor. Anadolu'nun her bölgesinden kadınların el emeği göz nuru ile geleneksel yöntemlerle ördüğü Anadolu çoraplarının desenlerinden esinlenilerek hazırlanan ve zengin halk kültürünü yansıtan 'Tılsımlı Yıldız' adlı enstalasyon da sergide yer alıyor.

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        #Emine Erdoğan
        #haberler
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