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        Haberler Kültür-Sanat Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı

        Emine Erdoğan "Saklı Kalanlar" sergisinin açılışını yaptı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kahramanmaraş'ta saklı kalmış bir bohçanın içinden çıkan 40 el yazması kitabın izlenime sunulduğu ve restorasyon sürecinde yerli el yapımı kağıtların kullanılmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atılan ''Saklı Kalanlar'' sergisinin açılışını yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 21:18 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:18
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        'Saklı Kalanlar' sergisi açıldı
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        Sergi; Asitane Vakfı, Albayrak Grubu ve Afşin Belediyesi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

        Açılış öncesinde Asitane Vakfı Başkanı Hasibe Nurhayat Turan, Emine Erdoğan’a sergi hakkında bilgiler verdikten sonra günün anısına atık kağıtlardan yapılmış çiçek şeklinde broş hediye etti.

        Serginin açılışını kurdele keserek yapan Emine Erdoğan'a; Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, Asitane Vakfı Başkanı Turan, Asitane Vakfı Başkan Yardımcısı Nuriye Doğusan ile ressam, konservatör ve restoratör Şule Alabacak eşlik etti.

        Emine Erdoğan, aile fotoğrafı çekilmesinin ardından sergiyi gezerek, tarihçi Murat Bardakçı'dan sergilenen eserler hakkında bilgi aldı.

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        Afşin Belediye Başkanı Kıraç, Emine Erdoğan'a günün anısına Yedi Uyurlar Mağarası'na ait bir fotoğrafı takdim etti.

        "SAKLI KALANLAR" SERGİSİ

        Sergide, 2020'de Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yıkılan bir kerpiç evin duvarı içinde bulunan, yaklaşık 100 yıl boyunca gizlenmiş 40 el yazması ve matbu eser yer alıyor.

        Eserler, İstiklal Madalyalı Mehmet İmamoğlu'na ait olup, duvar arasına gizlenen kitaplar arasında mantık, fıkıh, siyer, sure tefsirleri, ibadet rehberleri, dini hikayeler, tecvit, Arapça dil bilgileri içeren nahiv kitaplar ve bir askerin not defteri bulunuyor.

        Afşin Belediyesince koruma altına alınan eserler, İstanbul Asitane Konservasyon Restorasyon Merkezi'nde 2,5 yıl süren titiz bir çalışmayla onarıldı.

        Bu projede yer alan 40'ıncı el yazması kitabın konservasyon sürecinde İstanbul Kağıt tarafından üretilen yerli ve el yapımı kağıtlar kullanılarak Türkiye'de bir ilke imza atıldı.

        Kitaplar, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depreminde belediye binası enkazından zarar görmeden çıkarılarak, ikinci kez gün yüzüne kavuştu.

        - "Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum"

        Sergi açılışının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Emine Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

        "2020 yılında Afşin'de, yıkılan bir evin duvarı içinde saklı halde bulunan 40 el yazması eser… Yüzyıl önce toprağa ve duvarlara emanet edilen kıymetli kitaplar, yeniden Asitane Vakfı tarafından hazırlanan 'Saklı Kalanlar' sergisi ile hayat buldu. İstiklal Madalyası sahibi Mehmet İmamoğlu'nun mirası, torunlarının duyarlılığı ve yetkililerin girişimiyle ne mutlu ki gelecek nesillerimize ışık olacak. Bununla birlikte 40'ıncı el yazması kitabın, Vakfın yerli ve milli olarak ürettiği kağıtlarla onarılarak günümüze kazandırılması da ayrıca memnuniyet verici. Sadece kitapları değil, onları koruyan iradeyi, unutmayan hafızayı ve geçmişe duyulan vefayı da anlatan sergide emeği geçenleri gönülden tebrik ediyorum."

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        #Saklı Kalanlar Sergisi
        #Emine Erdoğan
        #haberler
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