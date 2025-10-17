Emine Erdoğan, UNECE İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Forumu kapsamında, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu'nun (UNECE) İcra Sekreteri Tatiana Molcean ile bir araya geldi.

"Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm" temasıyla İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nun ardından basına kapalı yapılan görüşmede, Molcean, forum için Emine Erdoğan'ı tebrik ederek, forumun çok başarılı olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin çok hızlı adımlar atan, sonuç alan bir ülke olduğunu belirten Molcean, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de forumdan büyük bir heyecan duyduğu bilgisini aktardı.

Emine Erdoğan da Guterres'in özel desteğini her zaman hissettiklerini ifade ederek, teşekkür etti.

Görüşmede ayrıca, sürdürülebilir toplu konutlar, ormanların sürdürülebilir bir şekilde korunması, moda sektöründe sürdürülebilir üretimi tesis etmek, atık yönetimini yaygınlaştırmak gibi konular ele alındı. BM Avrupa Ekonomik Konseyi'nin çevre konusundaki projeleri hakkında bilgi verildi.