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        Haberler Yaşam Emine nine dolu nedeniyle ölen leylek dostlarına ağlıyor

        Emine nine dolu nedeniyle ölen leylek dostlarına ağlıyor

        Kırklareli'nin Üsküpdere köyünde etkili olan doluya yuvada yakalanan 2'si yavru 4 leyleğin ölmesi, leylekleri sevgi dolu gözlerle izleyen 87 yaşındaki Emine Beycan'ı üzdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:11 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:11
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        Emine Beycan'ın evinin önündeki elektrik direğine yaklaşık yarım asır önce leylekler yuva yaptı.

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        Emine ninenin "Hasret" ve "Boncuk" adını verdiği leylekler ile iki yavrusu, önceki gün köyde etkili olan doluya yuvalarında yakalandı.

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        Leylekler, dolu nedeniyle öldü. Leyleklerin öldüğünü öğrenen Emine nine, büyük üzüntü yaşadı. Emine Beycan, leyleklerin yaklaşık 50 yıldır aynı yuvaya geldiğini söyledi.

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        Leylekleri çok sevdiğini ifade eden Beycan, leylekler ve yavrularının öldüğü haberini öğrendikten sonra çok üzüldüğünü belirtti. Onlara çok alıştığını dile getiren Beycan, "Ne güzel leylekler bize huzur veriyordu, bilmem artık belki başka leylekler gelir mi? Bilmem artık bundan sonra ne olur" diye konuştu.

        #leylek
        #Emine Beycan
        #emine nin
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