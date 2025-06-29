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        Haberler Objektife Takılanlar Emine Ün, 2 farklı bikini ve mayo giydi - Magazin haberleri

        Emine Ün, 2 farklı bikini ve mayo giydi

        Yalıkavak'ta görüntülenen Emine Ün, fit fiziği ve iki farklı plaj kombiniyle dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 13:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 13:33
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        2 farklı bikini ve mayo giydi
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emine Ün, yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

        Yalıkavak’taki bir plajda objektiflere yansıyan Ün, fit görünümüyle dikkat çekti.

        Ünlü oyuncu, gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

        Emine Ün, farklı saatlerde giydiği iki farklı bikini ve mayo kombinasyonuyla görüntülendi.

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        #Emine Ün
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