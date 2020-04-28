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Sanatçı Emir Yargın, uzun bir aradan sonra yayınladığı, "Beni Yalnız Bırakın" ve "Mevzu Kriz" teklilerinden sonra, şimdi de yeni teklisi "Dene Yanıl" ile dinleyicilerinin karşısına çıktı.

Sözleri Emir Yargın'a ait olan 'Dene Yanıl', yoğun efektli vokalleri ve elektronik sound'u ile hayatın her anında bitmeyen bir çaba içinde olduğumuzdan bahsediyor.

Birçok müzisyen için çektiği kliplerle de adından söz ettiren Emir Yargın, bu kez yönetmen koltuğunu kız arkadaşı Yüksel Şardağ ile paylaşıyor. Evlerinden hiç çıkmadan hayata geçirdikleri klipte, yaşadığımız zorlu dönemde tek başına yaşayan bir gencin hayatından kesitlere hayalsi bir estetik ile yer veriyor.

Şarkının akustik versiyonlarının da ilerleyen günlerde yayında olacağı öğrenildi.