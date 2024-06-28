Emlak ilanları mercek altında: Aynı konut için bir ilan verilecek

Ticaret Bakanlığı'nın "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te değişiklik yapılmasına dair hazırladığı taslağa ait çalışmalar sürüyor. Buna göre ilan sitelerinde aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan verilemeyecek.

Ayrıca, internetten emlak ilanı vermek isteyen kişilerin kimlik bilgilerinin de doğrulanma zorunluluğu bulunuyor. Emlak işletmeleri ise yetki belgesi almadan ilan portallarında ilan veremiyor.

Bir kişi aynı konut için farklı fiyatlarla birden fazla ilan verebiliyor. Böylece ilan sitelerinde bilgi kirliliği oluşuyor. Yeni düzenlemeyle ise bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek amacıyla ilan sitelerinde bir konut için yalnızca tek fiyattan ilan verilecek.

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107 İŞLETMEYE HAZİRANDA 10 MİLYON 700 TL CEZA UYGULANDI

Ticaret Bakanlığı, geçen yılın ekim ayından bu yana ilan fiyatında fahiş artış yapanlara 88 milyon 900 bin lira para cezası kesti. Yetki belgesi almadan faaliyette bulunan emlak işletmelerine ise 29 milyon 221 bin lira idari para cezası uygulandı. İlan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye de yalnızca bu ay içinde 10 milyon 700 bin lira idari para cezası verildi.

“BURADA AMAÇ İLAN KİRLİLİĞİNİ ÖNLEMEK”

Ankara Tüm Emlakçılar Odası Başkanı Hakan Akçam ve emlakçı Bülent Ünsal düzenlemeye ilişkin Habertürk’e değerlendirmelerde bulundu.

Akçam, “1 Kasım 2023 itibarıyla yetkilendirme ve kimlik doğrulama sistemi olmak üzere vatandaş veya emlak danışmanı ilan portallarına ilan verirken mutlaka kimlik doğrulamasını yapıp güvenli şekilde ilan verme işlemine devam ediyor. Burada amaç ilan kirliliğini önlemek, vatandaşın ilanlardaki güvenini artırmak. Bir evi 10 tane 20 tane emlak danışmanı ilan verebiliyor. Biz yetki belgesi ile vatandaştan aldığı yetkilendirme sözleşmesi kapsamında tek bir fiyattan tek bir emlakçının ilan vermesini bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.