Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Emma Thompson: Boşandıktan sonra Donald Trump peşime düştü - magazin haberleri

        Emma Thompson: Boşandıktan sonra Donald Trump peşime düştü

        Eşi Kenneth Branagh'dan boşanır boşanmaz, Donald Trump'ın kendisini takip etmeye başladığını ve birlikte çıkma teklifinde bulunduğunu söyleyen Emma Thompson, "Amerikan tarihinin akışını değiştirebilirdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2025 - 12:18 Güncelleme: 10.08.2025 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump peşime düştü"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Emma Thompson, ABD Başkanı Donald Trump'ın bir zamanların kendisinin peşinde olduğunu söyledi. 2025 Locarno Film Festivali'ndeki bir soru-cevap etkinliğine katılan 66 yaşındaki ünlü oyuncu, Kenneth Branagh'dan boşandıktan sonra 1990'larda Trump'ın kendisini sürekli takip ettiğini anlattı.

        1998 yapımı 'Primary Colors' filminin çekimlerini hatırlayan Emma Thompson, bir gün karavanında otururken telefonunun çaldığını ve kendisini arayanın Donald Trump olduğunu söyledi.

        "'Merhaba, ben Donald Trump' dedi. Şaka olduğunu sandım ve 'Size nasıl yardımcı olabilirim?' dedim. Belki birinden yol tarifi istiyordur diye düşündüm" diyen ünlü oyuncu, Trump'ın sesini taklit ederken kendisine söylediklerini şöyle aktardı: Güzel evlerimden birinde kalmanı çok isterim. Belki akşam yemeği yiyebiliriz.

        REKLAM

        "Ben de, 'Bu çok tatlı. Çok teşekkür ederim. Sana geri döneceğim' dedim" şeklinde yanıt verdiğini anlatan Emma Thompson, ilk başta Donald Trump'ın kendisini neden aradığını veya karavan telefonunun numarasını nasıl bulduğunu anlayamadığını, ancak kısa sürede noktaları birleştirdiğini söyledi.

        "O gün boşanma kararımın çıktığını fark ettim" diyen ünlü oyuncu, Donald Trump için şu ifadeleri kullandı: Eminim ki koluna takabileceği uygun kişileri arayan adamları vardır. Hoş bir boşanmış kadın, işte aradığı buydu. Ve karavanımdan beni buldu. Yani, bu takip etmektir.

        Emma Thompson, 1989 - 1995 arasında Kenneth Branagh ile evliydi. Onların boşanma döneminde Donald Trump da ikinci eşi Marla Maples'tan ayrılmıştı.

        "Donald Trump ile bir randevuya çıkabilirdim ve anlatacak bir hikâyem olurdu" diyen Emma Thompson, "Amerikan tarihinin akışını değiştirebilirdim" diye ekledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Emma Thompson
        #Donald Trump
        #boşanma
        #Ayrılık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        "İklim krizi, yaz sellerini artırabilir!"
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        İstanbul'da güpegündüz dehşet! Silahını saklayıp araca yaklaştı!
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        Fenerbahçe'den "10 numara" transfer: Jankovic
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        İstanbul'da 12 katlı binada yangın!
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Bu 7 romanı ya yapay zeka yazsaydı?
        Grok Taylor Swift'i soydu
        Grok Taylor Swift'i soydu
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        İtalya ile Sicilya'yı bağlayacak köprü protesto edildi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Tel Aviv'de on binlerce kişi yine sokaklara indi
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Marmara ve Ege'ye kuvvetli rüzgar uyarısı!
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Beyazıt'tan Ayasofya'ya Gazze yürüyüşü
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Bilal Erdoğan, Habertürk TV'ye konuk oldu
        Alevlerin arasında kaldılar!
        Alevlerin arasında kaldılar!
        300 trilyon görsele ilham oldu
        300 trilyon görsele ilham oldu
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        "Ağlanacak halimize güldüler"
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Bu 10 hatayı farkında olmadan yapıyor olabilirsiniz!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        Zaniolo'ya transfer kancası!
        "Boşanmıyoruz" tatili
        "Boşanmıyoruz" tatili
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Balayı için en çok tercih edilen 10 şehir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yardıma ihtiyacımız var"
        "Yardıma ihtiyacımız var"