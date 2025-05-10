Emrah Altıntoprak: Setimizde kaos yok

Habertürk'ten Nazif Şahin Karouz'un haberine göre; 'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncuları; Emrah Altıntoprak ile Bahtiyar Memili, geçtiğimiz haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu ile bir söyleşiye katıldı. Yoğun ilginin olduğu söyleşide oyuncular moderatör eşliğinde merak edilen sorulara cevap verdi.

Sibel Taşçıoğlu, "Oyuncu olmak isteyen gençlere tavsiyeleriniz nelerdir?" sorusuna; "Oyuncu olmak isteyen gençler dizileri izledikten sonra hayaller kuruyorlar. Her şey bence başarıda bitiyor. Ünlü olmak, popüler olmaktan öte gerçek anlamda başarıyı yakalamak gerekiyor. Çok çalışır ve disiplinli olursanız, hayallerinizin peşinden koşarsanız. Bu da başarıyı getirir. Başka şeylere takılmasınlar. Sadece işlerini iyi yapmaya çalışsınlar. İşinizi iyi yaparsanız bu da başarıyı getirir” şeklinde cevap verdi.

Diziden ayrılması sonrası kendisine gelen yorumlardan bahseden Sibel Taşçıoğlu; "Herkes ‘Pembe’nin diziden ayrılmasına üzüldü. Her ne kadar eleştirdikleri, belli bir zaman sevmedikleri bir karakter olsa da ‘Pembe’ karakteri Türk aile yapısına çok uygun ve herkesin aşina olduğu bir karakterdi. Diziden ayrıldıktan sonra izleyicilerin ne kadar çok sevdiğini de anlamış oldum” dedi.