Emre Akbaba transferinde son dakika gelişmesi!

Fenerbahçe ve Galatasaray'da Emre Akbaba transferiyle ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, milli futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Dün akşam arkadaşlarına veda eden Emre Akbaba'nın ise aklının Galatasaray'da olduğu ve başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Emre Akbaba'ya Galatasaray'dan 200 bin euro fazla teklif yaptığı belirtildi! İşte son durum: