Fenerbahçe ve Galatasaray'da Emre Akbaba transferiyle ilgili olarak son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Fenerbahçe, milli futbolcu için Aytemiz Alanyaspor ile 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Dün akşam arkadaşlarına veda eden Emre Akbaba'nın ise aklının Galatasaray'da olduğu ve başkan Hasan Çavuşoğlu ile görüşeceği öğrenildi. Fenerbahçe'nin Emre Akbaba'ya Galatasaray'dan 200 bin euro fazla teklif yaptığı belirtildi! İşte son durum:
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Transferde son dakika gelişmesi yaşanıyor... Emre Akbaba'nın yeni takımı Fenerbahçe mi yoksa Galatasaray mı olacak? İşte son durum:
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Son olarak Leicester City'den Islam Slimani'yi kadrosuna katan ve Salih Uçan'ı İtalya ekiplerinden Empoli'ye satın alma opsiyonuyla kiralayan Fenerbahçe'den Emre Akbaba hamlesi geldi.
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Medipol Başakşehir'in resmen istediği ve Galatasaray'ın da uzun süredir peşinde olduğu milli futbolcu için, sarı-lacivertliler; oyuncunun kulübü Aytemiz Alanyaspor ile anlaşma sağladı.
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FENERBAHÇE TEKLİFTE BULUMUŞTU
Yaklaşık 15-20 gün önce Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli, transferin gözde ismi Emre Akbaba için harekete geçmişti. Sarı-lacivertliler, milli yıldız için Aytemiz Alanya'nın kapısını çalarken 2 milyon euro artı oyuncu teklifinde bulunmuştu.
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Ancak Fenerbahçe, takas olarak verilecek ismin Alanyaspor'a gitmek istememesi üzerine bugün bir kez daha Alanyaspor'un kapısını çaldı...
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Yapılan görüşmelerin ardından sarı-lacivertliler, Emre Akbaba transferi için Aytemiz Alanyaspor’la 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ancak oyuncu cephesinde de dün gece sıcak gelişmeler yaşandı...
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AKLI GALATASARAY'DA
Süper Lig'in 2. haftasında Ankaragücü ile karşılaşacak olan Alanyaspor dün akşam bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Emre Akbaba'nın takım arkadaşlarıyla vedalaştığı, hatta teknik direktör Mesut Bakkal'ın oyuncuyu transferinden dolayı tebrik ettiği öğrenildi.
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Fenerbahçe'nin Emre Akbaba'ya Galatasaray'dan 200 bin euro fazla teklifte buluğunu ancak oyuncunun aklının Galatasaray'da olduğu iddia edildi.
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Takım arkadaşlarıyla vedalaşan Emre Akbaba'nın "Başkan Fenerbahçe ile anlaştı ama ben Galatasaray'a gitmek istiyorum. Yarın başkanla konuşacağım" dediği öne sürüldü.
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Dün akşam da Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, milli futbolcu Emre Akbaba'nın transferi için (bugün) Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile yeniden görüşeceklerini açıklamıştı.
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Gelen son bilgilere göre; Emre Akbaba transferinde Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğu öğrenildi.
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Emre Akbaba transferiyle ilgili olarak bugün hem Fenerbahçe hem de Galatasaray cephesinde sıcak gelişmeler yaşanacağı, ve transferin resmiyete kavuşacağı bekleniyor.
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