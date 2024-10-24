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        Haberler Magazin Emre Altuğ konseri iptal edildi

        Emre Altuğ konseri iptal edildi

        Bilecik Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programı kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan Emre Altuğ konseri iptal edildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 16:34 Güncelleme: 24.10.2024 - 16:45
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        Emre Altuğ konseri iptal edildi
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        Bilecik Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında şehit olan kahramanlarımızın hatırasına saygı gereği konserin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Ankara Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Anonim Şirketi'ne yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda canlarını vatan uğruna feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Yakınları ve milletimizin başı sağ olsun. Büyük bir coşku ve heyecanla beklediğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştirilmesi planlanan Emre Altuğ konserinin iptal edildiği bilgisini paylaşıyoruz'' ifadelerine yer verildi.

        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

        Bazı belediyeler ise, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini iptal etmedi. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Bolu Belediyesi olarak, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast eden terör örgütlerinin oyununa gelmeyeceğiz. Terör örgütlerince katledilen şehitlerimize dualarımızı eksik etmeyeceğiz. Ama emperyalizmin uşakları olan terör örgütlerine boyun da eğmeyeceğiz. Şehit kanlarıyla kurulan Cumhuriyetimize inadına daha çok sahip çıkacağız. Korkak davranmayacağız, Cumhuriyetimizin 101. Yılında, etkinlikler, fener alayı ve kutlamaları layıkıyla yapacağız. İptal etmeyeceğiz! Teröre inat, bütün vatansever Boluluları ve etkinlikleri iptal edilen tüm Yurtseverleri, 29 Ekim Salı günü Saat: 19.00’da Valilik meydanından başlayacak Fener Alayı’na bekliyorum" dedi.

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