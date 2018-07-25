Emre Belözoğlu ailesi ile Bodrum’da tatil yapıyor

Başakşehir’li yıldız futbolcu Emre Belözoğlu, eşi Tuğba ve kızı Zeynep Neda ile tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Belözoğlu, Cennet koyunda demirlik teknesinde eşi ve kızıyla görüntülendi. Gün boyu güneşlenmeyi tercih eden futbolcu ve ailesi, daha bota binerek akşam yemeği için bir restorana geçti