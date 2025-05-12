Emre Belözoğlu: Deplasman adına kötü bir performans

Maçın ardından konuşan Emre Belözoğlu, ligin sonuna geldiklerini hatırlatarak, 43 puanın değerli olduğunu ve oyuncularına emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Çok çalıştıklarını anlatan Belözoğlu, "Bence deplasman adına çok kötü bir performans. Üzgünüm. Bunun da değişeceğini düşünmüyorum. Önümüzde 2 maçımız var. O maçları da kazanmak istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin "Hocam maça ilginç bir dizilişle başladınız. Daha sonra 3 değişikliği savunma yaptınız Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Belözoğlu, deplasmanda biraz daha sert bir oyun oynamaları gerektiğini söyledi.