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        Haberler Magazin Emre Bey: Sevgili değil, arkadaşız - Magazin haberleri

        Emre Bey: Sevgili değil, arkadaşız

        Oyuncu Emre Bey, Cihangir sokaklarında bir kız arkadaşıyla görüntülendi. Bey, "Sevgili değil, arkadaşız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.06.2024 - 11:46 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:53
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        "Sevgili değil, arkadaşız"
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Emre Bey, önceki gece Cihangir sokaklarında objektiflerine yansıdı.

        Oyuncu, gazetecilerin sorularına; "Öncelikle yanımda bulunan hanım setten arkadaşım, sevgilim değil. Birlikte ortak arkadaşımızın doğum günü onun yanına gidiyoruz. Her şey gayet iyi, yaza girdik bol bol dinleneceğim" yanıtını verdi.

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        #Emre Bey
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