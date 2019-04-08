Survivor Emre Durak kimdir, nereli ve kaç yaşında? merak konusu oldu. Kısa sürede elenen Emre Durak Survivor 2019 yarışmasına yeniden dahil olmuştu. Peki, Emre Durak kimdir? Emre Durak kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

EMRE DURAK KİMDİR?

Emre Durak, 1997 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Spor Bilimleri Fakültesi'nden Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm bölümü mezunu olan Emre Durak, ekstrem sporlarla ilgilenmektedir. Emre Durak, Anadolu Üniversitesi Doğal Kaynaklar Reaksiyon ve Turizm’i mezunudur. Meslek olarak Dublörlük de yapan yarışmacı, doğa sporlarına olan merakı ile biliniyor. Doğa, orman ve dağ yürüyüş ve sporları ile ilgilenen yarışmacının Youtube kanalı da bulunuyor. Emre Durak, hırsı ve azmiyle adından sıkça söz ettirmektedir.