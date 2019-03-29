En büyük kalçaya sahip olmak isteyen Natasha Crown tekrar bıçak altına yatacak

Natasha Crown, dünyanın en büyük kalçalarına sahip olmak için defalarca operasyon geçirdi. Estetiği abartan Crown, adeta "Bu kadarına pes" dedirtti. Crown, sabahları uyanır uyanmaz ayna karşısına geçip, daha büyük kalçalara sahip olmak istediğini kaydetti. İlk kez 20 yaşında operasyon yaptıran Crown, dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak için tekrar bir operasyon geçireceğini söyledi