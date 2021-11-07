17. VENOM (2018)

Filmin iyi adamı Eddie Brock (Tom Hardy), televizyonda haber programı yapan bir muhabir… Kötü adamı ise uzayda yaşamanın yollarını arayan hırslı, acımasız iş adamı Carlton Drake (Riz Ahmed)… Brock, Drake’e sorduğu sorular nedeniyle, yani gazetecilik yaptığı için işsiz kalıyor. ‘Venom öyküye ne zaman dahil oluyor?’ derseniz; kendisi açılış sahnesinden beri filmde aslında… Drake’in uzaya gönderdiği roketlerden biriyle geliyor dünyaya. Ama Eddie Brock’un bedenine girene kadar Venom, bir karakter olarak ortaya çıkmıyor. Öykünün en ilgiye değer yanı, Venom – Eddie Brock ilişkisi… Brock beladan sakınan, kendi halinde biri. Venom ise yaşamak için canlı yemek zorunda. Filmin meselesi, birbirine bu kadar zıt iki canlının aynı bedeni paylaşmak zorunda kalması. Aralarındaki çatışma ve çelişkilerin yanı sıra iletişimleri, iş birlikleri ve uzlaşmaları da dikkate değer özellikler taşıyor. Venom – Brock ilişkisi geliştikçe film de kendi ruhunu buluyor. Eleştirmenlerin hiç beğenmediği ‘Venom’, gişelerde ulaştığı sonuçla yapımcılarını bile şaşırtmıştı.

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