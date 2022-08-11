Yarışmacılarla diyaloğu, yarışmanın seyri hakkındaki yorumları ve görüşleri izleyici tarafından ilgiyle izlenen En Hamarat Benim programında dış sesin sahibi Aydoğan Temel seyirci tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle bu sesin sahibinin kim olduğu da merak ediliyor. Peki, En Hamarat Benim dış sesi Aydoğan Temel kimdir? İşte Aydoğan Temel hakkında merak edilenler...

EN HAMARAT BENİM DIŞ SESİ AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Temel, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.

Usta bir seslendirme sanatçısı olan Temel'in dublaj seslendirmesini yaptığı bir çok film bulunmaktadır. Seslendirdiği kişiler arasında William Macy, John Malkovich, Gary Oldman, Kevin Spacey, Tcheky Karyo, Gerard Depardeiu sayılabilir.

Aydoğan Temel'in seslendirdiği karakterler çoğunlukla kötü, sapık, komik, sorunlu adamlar oluşturmaktadır.

Temel daha önce Show Tv’de yayınlanmış magazin programlarından Pazar keyfi’nin dış sesini oynamıştır. O zamana kadar yapılmış magazin seslendirmelerinin dışına çıkarak ve fark yarattı ve kimi kesim tarafından eleştirilse de izleyicilerin beğenisini kazanarak aklitleri türedi. Daha sonra Uçankuş programında şimdiye kadar ekranın dışında gizemli bir ses kalan Aydoğan Temel ekranın karşısına çıktı ve bu programı sundu.

2011 yılında vizyona giren Komik Bir Aşk Hikayesi adlı sinema filminin senaryosunu yazarak baş rolünde oynadı. Ayrıca 2010 yılında ATV’de yayınlanan Yalancısın Sen isimli dizide oynamıştır.