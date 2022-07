10. Shang-Chi ve On Halka Efsanesi (2021)

(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Tüm başroller ve önemli yan rollerde Asyalı oyuncuların yer aldığı ilk Marvel filmi. Olaylar ‘Avengers: Endgame’den sonraki dönemde geçiyor. Senaryonun ilk hedefi belli ki Marvel tarzıyla Uzakdoğu dövüş sanatları filmlerini bir araya getirmek. Yıllardır gerçek kimliğinden kaçarken köklerine doğru yolculuk yapmak zorunda kalan Shang-Chi’nin öyküsünü seyrediyoruz. Bütün filmin Shang-Chi’nin babası Xu Wenwu ile hesaplaşma ve yüzleşmesi üzerine kurulu olduğu söylenebilir. Hikâyenin özgün yanı Shang-Chi’nin babasına karşı ‘anne düzeni’ni savunan bir oğul olması. Özellikle teyze Ying Nan’ın dahil olmasıyla Shang-Chi’nin ataerkil ve anaerkil sistem arasında seçim yapmak zorunda kaldığını görüyoruz. Bir yanda, On Halka teşkilatının katı hiyerarşisi, ataerkil düzeni ve karanlığı… Diğer yanda ise Ta Lo köyündeki, erkek - kadın, insan - hayvan herkesin eşit olduğu, ormanın bile büyük bir canlı organizmanın parçası gibi hareket ettiği aydınlık düzen var. Baştan sona hiç sıkılmadan seyrettiğiniz bir aksiyon filmi.