En sık yapılan tatil hataları!

Özellikle sıcak yaz günlerinde kimimiz kendini sahillere kimimiz doğaya bırakıyor. Ancak keyifli ve sağlıklı bir tatil geçirmek için bazı püf noktalarına dikkat etmek ve herkesin kolaylıkla düştüğü hatalarına düşmemek gerekiyor. Plastik, Rekonstriktüf ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gürsel Turgut tatilde yapılan hataları anlattı.

GÜNEŞTE FAZLA KALMAK

Vücudun D vitamini ihtiyacının yüzde 90- 95’ini karşılayan güneşe aşırı maruz kalmanın zararları oldukça yüksek. Deri kanserlerinin en önemli nedenlerinden biri de güneş ışığı. Güneş ışığında bulunan ultraviyole dalgalar DNA hasarına yol açarak, deri hücrelerinde yapısal değişikliklere yol açabiliyor. Bu değişiklikler sonucu hasarlı hücrelerin büyümesi, çoğalması deri kanserini kolaylaştıracak ortamın hazırlanmasına neden oluyor. Güneş ışığı deride bulunan benlerin yapısında bozukluk yaparak kanser oluşturabildiği gibi sağlam dokudan da kanser oluşumuna yol açabilir. Her bireyin güneşin zararlı ışınlarından korunması gerekir. Özellikle çocukları aşırı güneşten uzak tutmak gerekir. Özellikle çocukluk döneminde aşırı güneşe maruz kalmak yaşam boyu deri kanseri gelişme riskini artırabilir.

AÇIK BÜFEDE FAZLA VAKİT GEÇİRMEK

Tatilde kilo almamak için dikkatli olmak gerekir. Örneğin açık büfelere karşı mesafeli olmak da fayda var. Kafanızda sağlıklı bir kahvaltı için gerekli olan yiyecekleri düşünerek açık büfeye yaklaşın. Peynir, zeytin, domates, yumurta, kuru kayısı ceviz gibi gıdalar ve özel hazırlanmış öğünleri tercih edebilirsiniz. Tatilde yeme içme alışkanlıkları da değişir. Özellikle her şey dahil konseptli otellerde hamur işleri, tatlılar, kızartmalar, mantı ve gözlemeler burnunuzun dibinde olur. Bu tür yiyeceklerden uzak durabilmenin en etkili yolu bunları görmemektir. Bu tür gıdaların olduğu bölümlere gitmeyin. Kahvaltıyı kuvvetli yapıp öğleni zeytinyağlı ve yoğurtlu salata ile hafif geçirmek, hem zinde hem de aktif hissetmeyi sağlar. İkindi öğününde yağsız kepekli tost ile ayran içilebilir. Akşam yemeğinde ise pilav, kızartma, makarna ve tatlılardan uzak durup ızgara ve sebzelerle bir menü belirlemek, bol su içmek ve hareketli olmak tatilden kilo almadan dönmeyi garanti eder.

BÜTÜN GÜN ŞEZLONGDA YATMAK

Bütün gün şezlongda güneşlenmek yerine, bol bol yüzmek, plajda top oynamak, sörf, yelken, dalma gibi su sporlarını yapmak veya bunları öğrenmeye çalışmak da çok etkili kilo kontrol yöntemleridir.

GENİŞ YARA İZİ YAPAN (KARIN GERME – YÜZ GERME) AMELİYATLARDAN OLMAK

Günümüzde pek çok kişi tedavi ya da estetik amaçlı ameliyat çözümüne başvuruyor. Ameliyatlardan sonra izlerin kalması da kimi zaman sıkıntılara yol açıyor. Özellikle güneşin yoğun olduğu yaz aylarında karın germe, yüz germe gibi büyük yara izi bırakan ameliyatları olmak iz yerinde lekeye sebep olabiliyor. Güneşin etkisiyle ameliyat izin kararak daha da belirginleşebiliyor. Bu yüzden büyük yara izi olan ameliyatları kış yada bahar aylarında olmak gerekiyor. Ameliyat olduktan sonra 3 ay süre güneşten uzak kalmak gerekiyor.

SIĞ SUYA ATLAMAK

Yaz mevsiminde arkadaşlar arasında yapılan birbirini yüksekten itme, suya batırma gibi şakalar, sakatlanmalara hatta boğulma gibi hayati tehlikelere yol açabilir. Aşırı yüksekten aşağı atlandığında su beton etkisi yaratarak vücutta kırılmalara, şuur kaybına sebep olabilir. Yazın özellikle macera yaşamak isteyen gençler yüksekliğini, derinliğini bilmediği yerlerden denize ya da havuza atlarlar. Fakat bilinmeyen bir yükseklikten atlama, insan vücuduna omurilik felci gibi kalıcı hasarlar verebilir. Sığ suya balıklama atlama boyun kırıklarına neden olur. Omuriliğin hemen yakınında solunum merkezi bulunur. Kırılmaya bağlı omuriliğin birden şişmesi solunum merkezini etkiler ve boğulma meydana gelir. Kişi boğulmaktan kurtulsa bile bu sefer onu felç olma riski bekler. Sığ suya balıklama atlama sırasında genellikle kafanın sert zemine çarpması sonucu travmalar yaşanır ve boyun omurgasının zorlanmasıyla omurilikte hasarlar oluşur. Kaza sonucu omuriliğin tamamı hasara uğradığında duyu ve hareket kaybı yaşanabilir. Omurilikteki sinir hücrelerini onarmak neredeyse imkansız olduğundan kişi ömür boyu tekerlekli sandalyeye mahkum kalabilir. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekir.