Enerji krizine karşı

İsviçre Enerji Bakanı Simonetta Sommaruga Avrupa'da yaşanan enerji krizine çözüm olarak "birlikte duş alın" önerisinde bulundu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından Avrupa'da başlayan enerji kriziyle mücadele için yetkililerden farklı öneriler gelmeye devam ediyor. Son olarak İsviçre Enerji Bakanı Sommaruga, elektrik tasarrufu için "birlikte duş alın" önerisi dikkat çekti.
"KONFORLU OLMAYACAĞINI KABUL ETMELİYİM"
Sommaruga bir gazeteye verdiği demeçte, enerji tasarrufu için "Evlerinizin sıcaklığını düşürün, çalışma saatiniz sona erdiğinde ışıkları kapatın, elektronik cihazlarınızı şarjda bırakmayın" önerilerinin yanı sıra "İki kişi birlikte duş alın" önerisinde bulundu.
Sommaruga önerisinin ardından gelen eleştirilere ise, "Belli bir yaştan sonra iki kişi duş almanın konforlu olmayacağını kabul etmeliyim." dedi.
"DUŞ ALMAK YERİNE ISLAK MENDİL KULLANIN"
Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti Başkanı Winfried Kretschmann geçtiğimiz günlerde, enerji kriziyle karşı karşıya olduklarını dile getirerek, "İnsanlar sürekli duş almak yerine ıslak mendil kullanarak tasarruf edebilirler" ifadelerini kullanmıştı.
Evinin çatısında dev bir güneş enerjisi sisteminin olduğunu, elektrikli bir araba kullandığını söyleyen Kretschmann, evinin sadece bir odasını ısıttığını söylemişti. Duş alıp almadığı sorulan Kretschmann, daha da iyisini yaptığını savunarak, "Her zaman duş almak zorunda değilsin. Ne de olsa ıslak mendil var, kullanışlı bir buluş" ifadelerini kullanmıştı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
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