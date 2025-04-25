Enerjisa'dan para puan kazandıran mobil cüzdan

Enerjisa, müşterilerinin işlemlerini 7/24 ev konforunda gerçekleştirebildiği mobil uygulamasının yeni eklentisi Mobil Cüzdan ile sektöründe bir ilke imza atıyor.

Enerjisa Mobil kullanıcılarına yeni deneyimler sunmayı amaçlayan Enerjisa, abonelik işlemlerinden elektrik faturası ödemeye, randevu almaktan başvuruya kadar tüm işlemleri kolayca tamamlama imkânı sunan Enerjisa Mobil Uygulamasına eklenen Mobil Cüzdan fonksiyonuyla kullanıcılarına alışverişin kazançlı ve keyifli dünyasını da açmayı hedefliyor.

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Kendi sektöründeki ilk ve tek para puan sistemi

Mobil Cüzdan ile müşteriler, cüzdanlarına yükledikleri bakiye ile elektrik faturalarını saniyeler içerisinde ödüyor ve aynı zamanda anlaşmalı mağazalarda yaptıkları fiziksel alışverişlerden de anında iade sistemi sayesinde Enerjisa Para Puan kazanabiliyor. Bu para puan sisteminde 1 puan, 1 Türk Lirasına çevriliyor.

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Kazanılan puanlar, elektrik faturalarında veya anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerde kullanılabiliyor.

Kolayca yapılabilen bu işlemler, kullanıcılar için maksimum zaman tasarrufu sağlarken, pratik ve kazançlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Tüm Enerjisa Mobil kullanıcıları, Cüzdan ikonuna tıklayarak birkaç adımda kolayca hesap oluşturabilir ve bu avantajlı dünyaya katılabilecek.