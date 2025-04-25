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        Haberler Ekonomi Enerji Enerjisa'dan para puan kazandıran mobil cüzdan - Enerji Haberleri

        Enerjisa'dan para puan kazandıran mobil cüzdan

        Enerjisa Enerji, sektöründe bir ilk niteliği taşıyan Enerjisa Mobil Cüzdan'ı müşterilerine sundu. Enerjisa müşterileri Mobil Cüzdan'ı kullanarak anlaşmalı mağazalardan yaptıkları alışverişlerden kazandıkları puanlar ile elektrik faturalarını ödeyebilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2025 - 11:10 Güncelleme: 25.04.2025 - 11:10
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        Enerjisa'dan para puan kazandıran mobil cüzdan
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        Enerjisa, müşterilerinin işlemlerini 7/24 ev konforunda gerçekleştirebildiği mobil uygulamasının yeni eklentisi Mobil Cüzdan ile sektöründe bir ilke imza atıyor.

        Enerjisa Mobil kullanıcılarına yeni deneyimler sunmayı amaçlayan Enerjisa, abonelik işlemlerinden elektrik faturası ödemeye, randevu almaktan başvuruya kadar tüm işlemleri kolayca tamamlama imkânı sunan Enerjisa Mobil Uygulamasına eklenen Mobil Cüzdan fonksiyonuyla kullanıcılarına alışverişin kazançlı ve keyifli dünyasını da açmayı hedefliyor.

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        Kendi sektöründeki ilk ve tek para puan sistemi

        Mobil Cüzdan ile müşteriler, cüzdanlarına yükledikleri bakiye ile elektrik faturalarını saniyeler içerisinde ödüyor ve aynı zamanda anlaşmalı mağazalarda yaptıkları fiziksel alışverişlerden de anında iade sistemi sayesinde Enerjisa Para Puan kazanabiliyor. Bu para puan sisteminde 1 puan, 1 Türk Lirasına çevriliyor.

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        Kazanılan puanlar, elektrik faturalarında veya anlaşmalı mağazalardaki alışverişlerde kullanılabiliyor.

        Kolayca yapılabilen bu işlemler, kullanıcılar için maksimum zaman tasarrufu sağlarken, pratik ve kazançlı bir alışveriş deneyimi yaşatıyor. Tüm Enerjisa Mobil kullanıcıları, Cüzdan ikonuna tıklayarak birkaç adımda kolayca hesap oluşturabilir ve bu avantajlı dünyaya katılabilecek.

        Kullanıcı deneyimini iyileştirirken müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini vurgulayan Enerjisa Perakende Satış Şirketleri Genel Müdürü Ersin Esentürk, "Teknoloji ve insan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran çözümler üretmeye devam ediyoruz. Enerjisa Mobil uygulaması ile müşterilerimiz, ödeme, abonelik ve tahliye işlemlerinden, elektrik tüketimlerinin takibine kadar tüm süreçlerini evlerinin konforunda kolayca tamamlayabiliyor. Enerjisa Mobil’e eklediğimiz, sektörümüzde bir ilk olan Mobil Cüzdan fonksiyonu, kullanıcılarımıza yalnızca elektrik faturalarını ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda kazançlı bir alışveriş deneyimi sunuyor. Anında iade sistemiyle desteklediğimiz bu yenilikçi özellik sayesinde müşterilerimiz, kazandıkları Para Puan ile hem tasarruf sağlıyor hem de sektörümüzde sınırları yeniden tanımlayan bir deneyim yaşıyor. Enerjisa olarak, dijitalleşen hizmetlerimizle kullanıcı deneyimini iyileştirirken, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etme kararlılığımızı sürdürüyoruz." dedi.

        Enerjisa Mobil uygulaması, tüm uygulama mağazalarından ücretsiz olarak indirilebiliyor.

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