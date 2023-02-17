YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİNDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYON

Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinde ise yukarı yönlü bir revizyon gerçekleşti. Buna göre piyasa katılımcıları bir önceki ankette yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 32,46 olarak açıklarken, Şubat ayı anketinde bu beklenti yüzde 35,76 oldu.

24 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi de yüzde 17,18'den yüzde 18,11 seviyesine çıktı.