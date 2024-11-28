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        Haberler Bilgi Ekonomi Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2024 TÜİK Enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2024 TÜİK Enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon oranı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 kasım ayı enflasyon oranlarını duyurduktan sonra gözler kira artış oranına çevrilecek. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketine göre kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Peki Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2024 TÜİK Enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.11.2024 - 11:27
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        Enflasyon oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. Memur ve emekli zammı için çalışmalar başlarken, gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı ocak zammı için aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, kira artış oranlarını da belirleyecek.

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        TÜİK KASIM 2024 ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Açıklamaya göre; Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık 2024 Salı günü saat 10.00'da açıklanacak.

        KASIM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ TAHMİNİ ANKETİ

        TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

        Buna göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

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        TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

        Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,11 iken, bu anket döneminde yüzde 44,81 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,44 iken, bu anket döneminde yüzde 27,20 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,08 ve yüzde 18,33 olarak gerçekleşmiştir.

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