Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2024 TÜİK Enflasyon oranı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Enflasyon oranı merakla bekleniyor. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi ile belli oldu. Memur ve emekli zammı için çalışmalar başlarken, gözler enflasyon rakamlarına çevrildi. Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı ocak zammı için aralık ayı enflasyon rakamları belirleyici olacak. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon rakamları, kira artış oranlarını da belirleyecek.