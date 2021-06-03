Enflasyon sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? Ekonomi gündemini takip edenlerin gözü 3 Haziran itibariyle bu sorunun cevabına çevrilmiş durumda... Henüz TÜİK tarafından Mayıs ayı enflasyon verileri açıklanmadı. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon verileri 3 Haziran Perşembe günü yani bugün TÜİK tarafından açıklanacak. Verilerin saat 10.00'da TÜİK'in internet sitesinde yer alması bekleniyor.

BEKLENTİ ANKETİ YAYINLANDI

AA'nın Mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,39 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 1,18, en yüksek yüzde 1,73 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,39) göre bir önceki ay yüzde 17,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 17,17'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1,68 artış göstermişti.

AA Finans 1. Çeyrek Büyüme Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 31 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak 2021 yılı 1. çeyrek GSYH verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistler, yılın 1. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 6,4 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 1. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 5 ile yüzde 7,2 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 4,5 ile yüzde 7 aralığında oldu.

Türkiye ekonomisi, 2020'nin genelinde yüzde 1,8 büyürken, 4. çeyrekte GSYH yüzde 5,9 artış gösterimi