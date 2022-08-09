Engelli kadına komşu şiddeti! Dakikalarca darbetti

Sancaktepe'de bulunan sitede oturan yüzde 50 engelli, 2 çocuk annesi Züheyla Tamer komşusunun saldırısına uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. İki kadın arasındaki kavga güvenlik kamerasına yansıdı.
DHA'nın haberine göre, olay geçtiğimiz Mayıs ayında meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi 42 yaşındaki Züheyla Tamer'in 10 yaşındaki oğlu site bahçesinde oyun oynuyordu.
Bu sırada aynı sitede oturan Asiye D. ise çocuğun üzerine soğuk su döktü ve orada oynarsa kaynar su dökeceğini söyleyerek tehdit etti.
ÖNCE ÇOCUĞA SALDIRDI İDDİASI
İddiaya göre; Asiye D., birkaç gün sonra çocuk aynı yerde arkadaşlarıyla oynarken saksıyı çocukların üzerine atmak istedi ve ölümle tehdit etti.
Çocuğun durumu annesine anlatması üzerine Züheyla Tamer, sokakta gördüğü Asiye D. ile konuşmak istedi. Öfkelenen Asiye D., yüzde 50 engelli Tamer'i yere yatırdı.
SERBEST BIRAKILDI
Dakikalarca darbedilen Tamer'in yardımına sitenin güvenlik görevlisi koştu. Kurtarılan Züheyla Tamer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAŞANANLAR KAMERAYA YANSIDI
Tamer, tedavisinin ardından Asiye D.'den şikayetçi oldu. Asiye D., polis merkezinde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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