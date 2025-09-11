Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Engelli kızını karşıya geçirirken TIR çarptı! | Son dakika haberleri

        Engelli kızını karşıya geçirirken TIR çarptı!

        Konya'da acı bir kaza meydana geldi. Olayda kızı Dilek Bilen'i tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmeye çalışan 67 yaşındaki Şerife Bilen, TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR şoförü N.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2025 - 12:27 Güncelleme: 11.09.2025 - 12:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Engelli kızını karşıya geçirirken TIR çarptı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da bedensel engelli kızı Dilek Bilen’i tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmeye çalışan Şerife Bilen (67), TIR’ın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

        DHA'nın haberine göre kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Karaman Caddesi’nde meydana geldi.

        Bedensel engelli kızı Dilek Bilen ile geri dönüşüm malzemesi toplayan Şerife Bilen, kızını tekerlekli sandalyesiyle yolun karşısına geçirmek istedi.

        Bu sırada N.O. idaresindeki TIR, Bilen’e çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Şerife Bilen’in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bilen’in cansız bedeni otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Kaza sonrası şoka giren bedensel engelli Dilek Bilen ise tedbir amaçlı ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. TIR şoförü N.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF Can Holding'e kayyum olarak atandı
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        TMSF'den Can Holding açıklaması
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        Bahçeli'den suça sürüklenen çocuk mesajı
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        12 Dev Adam tarih yazmak için parkede!
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        ABD'de Charlie Kirk'ün katili aranıyor
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Beşiktaş'a Ndidi'den kötü haber!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        Eğlence mekanında eski sevgilisini öldürdü!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        İlkay Gündoğan transferinin perde arkası!
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Almanya'da pilotların yüzde 93'ü uçuş sırasında uyukluyor
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Migrenin gizli düşmanı!
        Migrenin gizli düşmanı!
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        'Veliaht' bu akşam SHOW TV'de başlıyor
        Vergide aile yok
        Vergide aile yok
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        37 ilin emniyet müdürü değişti
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Ali Koç: Yeni bir macera mı, şampiyonluk mu?
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Başak Gürkan Arslan cinayetinde kan donduran detaylar!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        Flaş iddia: Fatih Terim'e milli takım kancası!
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        İspanya'nın 'keskin' İsrail politikası neden öne çıkıyor?
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!
        Poligondan tabanca ve mermi çaldı!