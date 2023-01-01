2023 ZAMLI ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

2023 yılındaki asgari ücrete yüzde 54,66 zam yapıldı. Buna göre, yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar 2609,11 liraya, engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş alacak.