Engelli ve eski hükümlü vatandaşlara verilen hibe desteği artırıldı!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin yüzde 170'e yakın oranda artırıldığını açıkladı ve mesleki eğitim ve rehabilitasyon projelerini desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Peki, söz konusu hibe desteği ne kadar, kaç TL oldu? İşte, detaylar...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere kendi işlerini kurmaları için verilen hibe desteğinin, yaklaşık yüzde 170 oranında artırıldığını bildirdi. Bu artışlarla, daha fazla engelli ve eski hükümlünün kendi işini kurmasına imkan sağlandığını vurgulayan Işıkhan, engellilerin kendi işlerini kurmalarını ve istihdam edilmelerini desteklemek amacıyla 2014'ten bu yana 3 bin 608 projeye 183 milyon 198 bin 277 lira destek verildiğini açıkladı. İşte, detaylar...
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?
Engelli bireylerin kendi işini kurmaları için sağlanan kuruluş, işletme ve demirbaş desteği giderlerini kapsayan hibe desteği miktarı 150 bin liradan 400 bin liraya, eski hükümlülerin kendi işlerini kurabilmeleri ve istihdam edilebilmesi için verilen hibe miktarının da 110 bin liradan 300 bin liraya yükseldi.
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİNE NEREDEN BAŞVURULUR?
Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla 2021'den itibaren hibe başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor.
ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLARA VERİLEN HİBE DESTEĞİ BAŞVURU TARİHİ
Engelli ve eski hükümlülere verilecek hibe desteği için bu yılın ikinci dönem başvuruları 17 Nisan 2024 itibarıyla başladı. Son gün ise 7 Haziran 2024.
10 YILDA 385 MİLYON LİRA DESTEK VERİLDİ
Engellilerin istihdamı için yapılan çalışmalara da değinen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı VedatIşıkhan, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyonun aldığı kararlar doğrultusunda, 2014'ten itibaren mesleki eğitim ve rehabilitasyon, işe ve iş yerine uyum projeleri, destek teknolojileri ve korumalı iş yeri projeleri için 92,7 milyon lira destek sağlandığını vurguladı.
Böylece engelli ve eski hükümlülere verilen tüm destekler kapsamında, 2014'ten bugüne kadar 7 bin 238 proje için 385 milyon 897 bin 77 lira destek sağlandığını anımsatan Işıkhan, dezavantajlı gruplara yönelik desteklerin artarak devam edeceğini dile getirdi.