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        Haberler Ekonomi Alışveriş BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu: BİM'e 23 Nisan'a özel oyuncaklar geliyor! Bu hafta BİM'de neler, hangi ürünler var? - Alışveriş Haberleri

        BİM'de bu hafta 23 Nisan şenliği var! BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu

        BİM, haftalık aktüel kataloğunda birçok ürünü satışa çıkarıyor. Cuma günü BİM'e teknolojik aletler, mutfak malzemeleri gibi farklı parçalar geliyor. Bunun yanında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında çocuklar için oyuncak, terlik, kıyafet ve saat gibi birçok ürün de raflardaki yerini alacak. İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 14:07 Güncelleme: 17.04.2024 - 14:07
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        BİM aktüel kataloğu 19 Nisan... BİM'e bu hafta birçok aktüel ürünü geliyor. Drone, televizyon, tezgah altı buzdolabı, elektrikli bisiklet, kulaklık gibi teknolojik aletlerin yanı sıra 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak da yüzlerce ürün rafta yerini alacak. İşte, BİM 19 Nisan Cuma aktüel kataloğu ile indirimli ürünler...

        BİM 19 NİSAN 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

        Rookie 20 Jant Çocuk Bisikleti - 2.599 TL

        Corby Drones Smart Drone - 1.599 TL

        Dynamic Ahşap Kaykay - 399 TL

        Polosmart Çocuk Kulaklığı - 249 TL

        Gece Lambası - 79 TL

        Işıklı Plazma Küre - 239 TL

        Polosmart Karaoke Mikrofon - 299 TL

        2

        Argesta Erkek Tek Bantlı Terlik - 99 TL

        Argesta Kadın Çift Toka Terlik - 99 TL

        Argesta Erkek Kalın Taban Tek Bant Terlik - 119 TL

        Argesta Kadın Tek Bantlı Terlik - 99 TL

        Argesta Erkek Tek Toka Terlik - 99 TL

        Argesta Kadın Çarpraz Terlik - 109 TL

        Argesta Erkek Eva Sandatlet - 105 TL

        Argesta Kadın Sauna Terlik - 89 TL

        3

        Kot Görünümlü Taşlı Tayt - 85 TL

        Çocuk Saat Karma Modeller - 169 TL

        Argesta Desenli Terlik - 85 TL

        Pop Girls Bileklik Yapma Seti - 279 TL

        Argesta Çocuk Çift Toka Terlik - 95 TL

        Argesta Çocuk Eva Sandalet - 89 TL

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        BİM'DE BU CUMA NELER VAR?

        Chefs Pro Karnıyarık Tenceresi - 249 TL

        Chefs Pro Kapaklı Kavurma Sacı - 299 TL

        Emsan Kek Kalıbı - 279 TL

        Cam Baharatlık - 19,50 TL

        Benante Bambu Standlı Porselen Fincan Seti - 499 TL

        Bambu Kesme Tahtası Seti - 129 TL

        Glass in Love Yaprak Gravürlü Cam Vazo - 119 TL

        5

        Senna 65 İnç Framless Ultra HD Google TV - 17.499 TL

        TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV - 18.999 TL

        LG 50 İnç Ultra HD Smart TV - 17.499 TL

        Ape Ryder Elektrikli Bisiklet - 39.999 TL

        Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı - 4.299 TL

        Polosmart Oyuncu Klavyesi - 299 TL

        Range Türk Kahve Makinesi - 899 TL

        6

        Yükselen Zeka Cırt Cırtlı Mahremiyet Eğitimi Kitabı - 199 TL

        Clementoni Mekanik Canavar Kamyonlar - 499 TL

        Uçar Oyuncak Polis İstasyonu Yol Seti - 229 TL

        Hot Wheels Şehir Temalı Fırlatma Seti - 199 TL

        Konuşan Cansu Bebek - 199 TL

        Pufu Pelüş Kedi Yastık - 229 TL

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